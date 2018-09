Contra o Cruzeiro, Palmeiras pode chegar à final e assumir a ponta do Brasileiro

O Palmeiras poderá chegar à final da Copa do Brasil e assumir a liderança do Campeonato Brasileiro diante do Cruzeiro. Nesta quarta-feira, as duas equipes se enfrentam pelo torneio mata-mata, enquanto no domingo o duelo será pela competição de pontos corridos.

Pela Copa do Brasil, a bola rola no Mineirão, nesta quarta-feira, às 21h45 (de Brasília). No duelo de ida da semifinal do certame, a Raposa venceu por 1 a 0. Para classificar no tempo normal, o Palestra precisa de um triunfo por dois gols de diferença (o tento como visitante não vale como critério de desempate).

“Todos os jogadores estão satisfeitos e temos qualidade. Vamos de Recife direto para Belo Horizonte para ter um tempo de recuperação ainda maior para o jogo contra o Cruzeiro. Vamos decidir uma vaga para final da Copa do Brasil e teremos todo nosso elenco em condições. Temos condições de reverter lá em Minas. Esse é o espírito do nosso grupo”, afirmou o técnico Luiz Felipe Scolari.

Felipão certamente escalará força máxima nesta quarta-feira. Para o domingo, porém, a situação é diferente. Seguindo sua estratégia do Campeonato Brasileiro, o treinador deve mandar a campo sua formação ‘B’, que descansada, poderá assumir a ponta do Brasileirão.

Com 50 pontos ganhos, um a menos que o líder São Paulo, o Palmeiras recebe o Cruzeiro às 11h do domingo, no Allianz Parque. Em caso de triunfo, a ponta na tabela de classificação estará assegurada ao menos até o jogo do rival Tricolor, que entrará em campo apenas às 16h.

“Estamos mostrando que temos chances, sim. Temos de perseguir o líder da forma como temos estamos fazendo, com bons jogadores. Priorizamos as três competições. Estamos a um ponto do São Paulo no Brasileiro, atrás do Cruzeiro na Copa do Brasil e em vantagem contra o Colo-Colo na Libertadores”, completou.