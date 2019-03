Moisés minimiza críticas por estreia na Liberta e defende Felipão

O Palmeiras estreou na Copa Libertadores com um triunfo sobre o Junior Barranquilla, mas sofreu críticas pelo estilo de jogo apresentado na Colômbia na noite de quarta-feira. Sem se incomodar com os comentários negativos, o meio-campista Moisés tratou de defender a filosofia do técnico Luiz Felipe Scolari nesta sexta.

“Mesmo com uma vitória por 2 a 0 contra um time forte, vice-campeão da Sul-Americana, recebemos mais críticas do que elogios. Ficamos tranquilos e sabemos que estamos no caminho certo. Há margem para evoluir ainda, mas foram só dois meses de trabalho. No momento certo, vamos crescer nos torneios”, apostou.

O Palmeiras começou o jogo muito bem e saiu na frente com Gustavo Scarpa, mas deixou o Junior Barranquilla crescer. No segundo tempo, com um a mais em campo, o time visitante fechou o placar por meio de Marcos Rocha em um contra-ataque. Ao final da partida, Felipão destacou que o rival não teve grandes chances de gol.

“O Felipão nunca foi um técnico de montar times que jogam com posse de bola e que todos se apaixonam. É um cara equilibrado defensiva e ofensivamente, que joga por resultados e títulos. Não à toa, é um dos treinadores mais vitoriosos do mundo. Temos que entender a forma dele de trabalhar”, valorizou Moisés.

Aos 30 anos de idade e com 120 jogos pelo Palmeiras, o camisa 10 é um dos jogadores mais lúcidos do elenco. Embora tenha defendido a filosofia de Felipão, o experiente meio-campista reconheceu que o triunfo na Colômbia poderia ter sido conquistado de uma maneira diferente.

“Poderíamos ter controlado mais o jogo. Em alguns momentos, a gente se retraiu muito e deixou o Junior pressionar. Poderia ser uma partida mais tranquila, mas sabemos que, em Libertadores, jogando bem ou não, o resultado é o mais importante, ainda mais na estreia e contra um rival direto pela classificação”, declarou.