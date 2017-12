Com permanência garantida, Prass vê Palmeiras calejado para 2018

Aos 39 anos de idade, Fernando Prass passará mais uma temporada a serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras. Com sua renovação contratual já encaminhada, o experiente goleiro vê a equipe alviverde calejada para enfrentar os desafios de 2018.

Prass acertou na última quarta-feira a extensão de seu vínculo, que venceria em dezembro. Uma vez que o clube tomou a iniciativa de realmente iniciar as tratativas pela renovação contratual, a chegada a um novo acordo foi fácil, de acordo com o camisa 1.

“Eu sempre falei que, no momento em que o Palmeiras demonstrasse interesse na minha permanência, a negociação não seria problema. E foi isso que aconteceu. Sentamos, conversamos e, com uma reunião, praticamente ficou tudo definido. Falta a parte burocrática de assinar, mas já está tudo encaminhado”, explicou Prass à ESPN Brasil.

Campeão nacional em 2016, o Palmeiras iniciou a temporada como forte candidato a todos os títulos. Ainda assim, decepcionou no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores e na busca pelo bicampeonato brasileiro, algo que serviu de aprendizado para o elenco, segundo Prass.

“Já estamos calejados pelo ano de 2017. Então, sabemos mais ou menos o que vamos encontrar em 2018. Acho que aprendemos com algumas coisas que aconteceram nesse ano e que no ano que vem vão servir para estarmos mais fortes”, vislumbrou Fernando Prass.

Trabalhando na formação de seu elenco, o Palmeiras acertou as contratações do zagueiro Emerson Santos (Botafogo), do lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) e do meia Lucas Lima (Santos). Todos serão comandados pelo técnico Roger Machado, já apresentado.

Às 17 horas (de Brasília) deste domingo, na Arena da Baixada, o Palmeiras se despede do Campeonato Brasileiro contra o Atlético-PR. Com 63 pontos ganhos, o time alviverde depende de uma vitória simples para garantir o vice-campeonato independentemente de outros resultados.