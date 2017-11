Fernando Prass chega a acordo para renovar por um ano com Palmeiras

O experiente goleiro Fernando Prass permanecerá a serviço da Sociedade Esportiva Palmeiras em 2018. Nesta quarta-feira, o clube alviverde e o atleta chegaram a um acordo para estender por mais uma temporada o vínculo atual, que venceria em dezembro.

Prass já havia falado diversas vezes sobre o desejo de permanecer e gostaria que a extensão do vínculo houvesse sido formalizada antes. Maurício Galiotte, presidente do clube, também havia sinalizado que a renovação estava encaminhado. O acordo, porém, foi estabelecido apenas nesta quarta.

O veterano teve uma temporada irregular e chegou a perder a posição para Jailson. Desde o tropeço diante do Barcelona de Guaiaquil pela Copa Libertadores, quando o concorrente sentiu lesão, o camisa 1 vem sendo titular e melhorou nas últimas partidas – diante do Botafogo, cumpriu suspensão automática.

Contratado pelo Palmeiras no final de 2012, o goleiro de 39 anos foi o herói do título da Copa do Brasil 2015 e participou da conquista do Campeonato Brasileiro 2016. Com 255 jogos, é o oitavo arqueiro que mais vestiu a camisa do clube e já está no top 50 histórico.

Com Prass (39) e Jailson (36) como principais alternativas para a meta, o Palmeiras ainda estuda a possibilidade de contratar um goleiro mais jovem para 2018. Vinícius Silvestre (23) e Daniel Fuzato (20) completam as opções para a posição no elenco atual.

O Palmeiras, que apresentou o técnico Roger Machado nesta quarta-feira, trabalha para reforçar o elenco. O zagueiro Emerson Santos (Botafogo) e o lateral esquerdo Diogo Barbosa (Cruzeiro) já foram contratados, enquanto o meia Lucas Lima (Santos) deve chegar em breve.

Com 63 pontos ganhos, o Palmeiras encerra sua participação no Campeonato Brasileiro a partir das 17 horas (de Brasília) deste domingo, contra o Atlético-PR, na Arena da Baixada. Ainda sob o comando do técnico Alberto Valentim, o time alviverde tenta confirmar o vice-campeonato nacional.