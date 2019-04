Com Palmeiras e FPF rompidos, Dudu falta a evento de premiação

O atacante Dudu é o único representante do Palmeiras na seleção do Campeonato Paulista. Com o clube e a Federação Paulista de Futebol (FPF) rompidos, o jogador não compareceu ao evento de premiação promovido pela entidade na noite desta segunda-feira.

Dominada por jogadores de Corinthians e Santos, a seleção montada pela FPF teve: Cássio; Victor Ferraz, Bruno Alves, Gustavo Henrique e Avelar; Pituca, Urso e Jean Mota; Martinelli, Dudu e Gustagol. Anunciado pelo ex-jogador Caio, mestre de cerimônias da festa da FPF, o palmeirense não esteve no local.

O Palmeiras, presidido por Maurício Galiotte, decidiu romper com a FPF após a arbitragem desastrosa de Marcelo Aparecido na final do Campeonato Paulista 2018. Desde então, o clube alviverde não vem participando dos eventos promovidos pela entidade liderada por Reinaldo Carneiro Bastos.

Após dois empates sem gols contra o São Paulo, o Palmeiras acabou eliminado nos pênaltis na semifinal do Campeonato Paulista. Ainda assim, o time defendido por Dudu encerrou sua participação no torneio estadual com a melhor campanha ao anotar 31 pontos em 16 partidas.

O próximo desafio do Palmeiras está marcado para as 23 horas (de Brasília) desta quinta-feira, contra o Melgar, pela Copa Libertadores. Com um empate no Peru, o time alviverde garante sua classificação às oitavas de final do torneio de maneira antecipada.