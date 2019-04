Tricampeão, Corinthians domina seleção do Paulista junto com Santos

Em cerimônia realizada na noite desta segunda-feira, na Zona Sul de São Paulo, a Federação Paulista de Futebol (FPF) premiou os melhores jogadores do Campeonato Paulista 2019. O campeão Corinthians teve quatro vencedores, assim como o Santos. São Paulo, Palmeiras e Ituano tiveram um representante cada.

Portanto, a seleção do torneio ficou definida com: Cássio; Victor Ferraz, Bruno Alves, Gustavo Henrique e Danilo Avelar; Diego Pituca, Júnior Urso e Jean Mota; Martinelli, Dudu e Gustagol. Os 11 atletas foram definidos por meio de votos dos capitães e treinadores dos 16 participantes da competição.

O prêmio de melhor jogador foi oferecido a Jean Mota, do Santos. O meia-atacante, que quase deixou o clube no ano passado, foi um dos artilheiros da competição, com sete gols, empatado com Ytalo (Red Bull), Diego Cardoso (Guarani) e Rafael Costa (Botafogo-SP).

“É o melhor momento da minha carreira. Agradecer primeiramente a Deus, tive um momento difícil, mas futebol é assim, muito feliz por ter dado a volta por cima e feliz pelos prêmios. Questão de posicionamento eu evolui bastante, tenho aprendido cada dia mais. Ele [Jorge Sampaoli] foi um dos caras que me deu uma confiança e me ajudou a dar a volta por cima”, disse Jean Mota, no palco.

Com 67% dos votos, o goleiro Cássio foi eleito pelos internautas o “Craque da Galera” do Paulistão. Já o troféu de melhor técnico foi dado a Antônio Carlos Zago, do Red Bull Brasil, dono da melhor campanha da fase de grupos e campeão do Troféu do Interior.

O palmeirense Dudu não compareceu ao evento e ficou sem receber o troféu no palco. O clube alviverde está rompido com a FPF desde abril do ano passado, quando alegou interferência externa na arbitragem da final contra o Corinthians.

O ex-jogador Caio Ribeiro, que conduziu a premiação, justificou a ausência dizendo que o camisa 7 tem um compromisso pela Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Melgar, no Peru, na noite desta quinta-feira. O elenco alviverde, contudo, ainda não viajou e treina na manhã desta terça-feira, na Academia de Futebol.

REVELAÇÃO

Quem também não apareceu na cerimônia foi o jovem Gabriel Martinelli, do Ituano. O meia-atacante de 17 anos foi eleito a revelação do campeonato, além de craque do interior. De acordo com Caio Ribeiro, ele não pôde comparecer ao evento por estar negociando sua transferência para um clube do exterior.

GOL MAIS BONITO

O atacante Bruno Lopes, do Oeste, foi premiado como autor do gol mais bonito do Paulista. Em chute de fora da área, ele não deu chances ao goleiro Vanderlei na derrota por 3 a 2 para o Santos, no dia 2 de março, no Pacaembu, pela nona rodada.

MELHOR TRIO DE ARBITRAGEM

A Federação Paulista de Futebol elegeu Raphael Claus, Marcelo Carvalho van Gasse e Danilo Ricardo Simon Manis como melhor trio de arbitragem da competição. Eles arbitraram a segunda final do torneio vencido pelo Corinthians, no último domingo, em Itaquera.