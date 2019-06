Com nove vitórias seguidas, time de Felipão repete marca de 2009

Embalado, o Palmeiras venceu seus últimos nove compromissos de maneira consecutiva. Com o triunfo sobre o Athletico-PR, alcançado na tarde de sábado, o time comandado por Luiz Felipe Scolari igualou sequência conseguida pela última vez em 2009.

A sequência atual construída pelo Palmeiras inclui triunfos contra Internacional (1 x 0), San Lorenzo (1 x 0), Atlético-MG (2 x 0), Santos (4 x 0), Sampaio Corrêa (1 x 0), Botafogo (1 x 0), Sampaio Corrêa (2 x 0) e Chapecoense (2 x 1), além de Athletico-PR (1 x 0).

Em 2009, sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o time alviverde também conseguiu enfileirar nove vitórias de maneira consecutiva. Há 10 anos, os rivais superados foram Santo André, Mogi Mirim, Marília, Real Potosi (duas vezes), Ponte Preta, Santos, Mirassol e Paulista de Jundiaí.

Com 19 pontos ganhos, o Palmeiras detém a primeira colocação do Campeonato Brasileiro. Após avançar com a melhor campanha da primeira fase de Copa Libertadores, o Palmeiras pega o Godoy Cruz nas oitavas de final. E, nas quartas da Copa do Brasil, terá seu próximo rival definido por sorteio.

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, em busca de sua 10ª vitória consecutiva, o Palmeiras enfrenta o Avaí às 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, no Allianz Parque. O duelo com o time catarinense será o último antes da paralisação para a Copa América.