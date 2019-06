Com gol de Veiga, Palmeiras bate Athletico-PR e mantém liderança

O Palmeiras teve trabalho contra o Athletico-PR, mas conseguiu garantir a liderança do Campeonato Brasileiro por mais uma rodada na tarde deste sábado. Empurrado por 37 mil pessoas no Allianz Parque, o time alviverde insistiu até Raphael Veiga marcar de pênalti sobre seu ex-clube e fazer 1 a 0.

Com 19 pontos em apenas sete partidas, o Palmeiras permanece na primeira colocação do Campeonato Brasileiro mesmo sem a vitória sobre o Botafogo, ainda não homologada pela CBF. O Athletico-PR, por sua vez, contabiliza 10 pontos e figura na 10ª posição.

Pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, a última antes da paralisação para a Copa América, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Avaí às 20 horas (de Brasília) de quinta-feira, novamente no Allianz Parque. Ao mesmo tempo, no Estádio Serra Dourada, o Athletico-PR duela com o Goiás.

O Jogo – Em uma arena lotada, o Palmeiras assustou logo no começo com Dudu, que recebeu pelo lado direito da área e bateu cruzado, com perigo. O Athletico-PR equilibrou a partida rapidamente e levou perigo por meio de cobrança de falta de Nikão, defendida por Weverton.

O time mandante voltou a chegar ao ataque de forma consistente no momento em que Bruno Henrique cruzou para cabeçada firme e para fora de Deyverson. Mantendo o jogo lá e cá, o goleiro Weverton precisou trabalhar novamente para espalmar chute forte e cruzado disparado por Nikão.

Aos 37 minutos do primeiro tempo, o árbitro Rodrigo D’alonso Ferreira viu Nikão atingir Weverton em uma saída e mostrou o cartão vermelho. Após examinar a jogada pelo monitor do VAR, no entanto, o juiz resolveu anular a advertência e manteve o Athletico-PR com 11 em campo.

Com Moisés no lugar de Bruno Henrique, o Palmeiras desperdiçou uma chance incrível logo no começo da etapa complementar. Dudu recebeu pela direita e cruzou. Deyverson não conseguiu completar na primeira trave e a bola sobrou limpa para Zé Rafael, que, na cara do gol, conseguiu completar para fora.

Pouco depois, Deyverson recebeu pelo lado direito da grande área e chutou para defesa de Santos. Empurrado por sua torcida e sem correr maiores riscos no campo de defesa, o time alviverde pressionou em busca da vitória e Felipão promoveu a entrada de Raphael Veiga no lugar de Lucas Lima.

O Palmeiras finalmente marcou aos 34 minutos do segundo tempo. Em jogada pelo lado direito da grande área, Márcio Azevedo cometeu pênalti claro sobre Dudu. Na cobrança, diante de seu ex-clube, Raphael Veiga converteu. Na última chance do jogo, Léo Cittadini chutou sem ângulo da esquerda e Weverton defendeu.

FICHA TÉCNICA

PALMEIRAS 1 x 0 ATHLETICO-PR

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Data: 8 de junho de 2019, sábado

Horário: 16h30 (horário de Brasília)

Árbitro: Rodrigo D’alonso Ferreira (SC)

Assistentes: Helton Nunes e Thiaggo Americano Labes, ambos (SC)

VAR: Rodrigo Nunes de Sa (RJ)

Cartões amarelos: Felipe Melo e Zé Rafael (PAL); Léo Pereira, Wellington, Nikão e Márcio Azevedo (APR)

Renda: R$ 2.489.587.85

Público: 37.086 pagantes

Gol:

PALMEIRAS: Raphael Veiga, aos 34 minutos do 2º Tempo

PALMEIRAS: Weverton; Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo (Thiago Santos), Bruno Henrique (Moisés) e Lucas Lima (Raphael Veiga); Zé Rafael, Dudu e Deyverson

Técnico: Luiz Felipe Scolari

ATHLETICO-PR: Santos; Madson, Paulo André (Bruno Nazário), Léo Pereira (Lucas Halter) e Márcio Azevedo; Wellington, Nikão, Bruno Guimarães e Léo Cittadini; Rony e Thonny Anderson (Marcelo Cirino)

Técnico: Tiago Nunes