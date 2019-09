Com melhor 1º turno do Palmeiras, Mano fala em perseguir Flamengo

Com a vitória sobre o Cruzeiro, alcançada na noite deste sábado, o Palmeiras estabeleceu sua melhor pontuação ao final do primeiro turno do Campeonato Brasileiro na era dos pontos corridos. Com o recorde, o técnico Mano Menezes planeja perseguir o líder Flamengo.

Após 11 vitórias, seis empates e duas derrotas, o Palmeiras tem 39 pontos ganhos. Assim, o time alviverde supera a pontuação ao final do primeiro turno das edições de 2016 (36) e 2018 (33), quando terminou como campeão. O recorde anterior foi alcançado em 2004 (38), quando o Campeonato Brasileiro ainda contava com 24 equipes.

Os 39 pontos em 19 rodadas deixam o Palmeiras na segunda colocação do Campeonato Brasileiro, com dois pontos a mais em relação ao Santos. O campeão simbólico da primeira metade do torneio é o Flamengo (42), adversário que está na mira de Mano Menezes.

“O Palmeiras fez seu melhor primeiro turno na história dos pontos corridos e isso dá a dimensão do rival que está à frente. Mesmo com nossa melhor campanha, estamos no segundo lugar. Mas é possível e temos a experiência de saber que um time não consegue manter a constância durante todo o tempo”, projetou o treinador.

O time alviverde inicia sua caminhada no segundo turno do Campeonato Brasileiro às 16 horas (de Brasília) de domingo, dia do jogo contra o Fortaleza, no Estádio Castelão. O atacante Dudu, suspenso pelo terceiro cartão amarelo, é desfalque certo na capital cearense.

“Cabe a nós perseguir o Flamengo fazendo a nossa parte benfeita. É a isso que vamos nos propor no segundo turno. Temos só um campeonato para disputar, então certamente podemos fazer melhor, sem desmerecer o que foi feito até agora”, afirmou Mano Menezes.

Pontuação do Palmeiras ao fim de cada turno:

2004 – 38 pontos

2005 – 32 pontos

2006 – 25 pontos

2007 – 30 pontos

2008 – 34 pontos

2009 – 37 pontos

2010 – 24 pontos

2011 – 32 pontos

2012 – 16 pontos

2014 – 18 pontos

2015 – 31 pontos

2016 – 36 pontos

2017 – 32 pontos

2018 – 33 pontos

2019 – 39 pontos