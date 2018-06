Com Galiotte na plateia, Leila abre campanha pelo “sim” dos sócios

Os conselheiros do Palmeiras que apoiam as propostas de mudanças estatutárias do clube se reuniram na noite desta quinta-feira. Ouvida pelo presidente Maurício Galiotte, a empresária Leila Pereira, conselheira e patrocinadora do clube, iniciou a campanha pelo “sim” dos sócios durante jantar em um hotel no bairro dos Jardins.

Em maio, o Conselho Deliberativo chancelou uma série de mudanças estatutárias, entre elas o aumento do mandato presidencial de dois para três anos, medida encampada por Leila Pereira. Para serem efetivadas, as alterações precisam da aprovação de metade mais um dos sócios votantes em assembleia geral, marcada para 4 de agosto. Se forem rejeitadas por dois terços, as propostas não passam.

“Vamos traçar os próximos passos para que isso seja aprovado na assembleia de sócios, levando em conta que cada conselheiro tem sócios que sempre os apoiam. Vai ser a largada da nossa campanha pela modernidade e pela ratificação desses três anos (de mandato)”, disse Leila Pereira.

Prestigiada por Maurício Galiotte, provável candidato à reeleição no fim do ano, a proprietária da Crefisa/FAM foi a primeira a discursar e defendeu o voto pela ampliação do mandato presidencial na assembleia geral de sócios. Até a votação, ela planeja promover eventos com a presença dos associados.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

Com a mudança de dois para três anos na duração do mandato presidencial, Leila Pereira teria condições de concorrer ao cargo máximo do clube já nas eleições de 2021, algo que, de acordo com ela, no momento não está em seu horizonte.

“Não achei que seria tão polêmico, porque é o melhor para qualquer clube. Qualquer conselheiro, com um mandato já cumprido, pode se candidatar. Hoje, não sou candidata a nada. O que fico indignada é que tem bastante gente no Palmeiras falando muito, mas ninguém põe um centavo lá dentro”, reclamou, citando o desafeto Mustafá Contursi, ainda influente.

“As pessoas que não querem a mudança são da ala antiga. Querem que continue o caos: todo candidato a presidente tem que sentar com o Mustafá para negociar cargos. A partir disso, ele consegue estar sempre em evidência no clube. Com o mandato de três anos, o presidente vai ter mais liberdade para governar”, argumentou.

Há outras mudanças que serão apreciadas pelos sócios, como a proposta para que o Palmeiras se adeque aos requisitos da Lei de Incentivo ao Esporte. Existem também alterações meramente burocráticas, a exemplo da mudança oficial de endereço da sede no estatuto, de rua Turiassu para Palestra Itália.