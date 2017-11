Com futuro incerto, Valentim vive maior sequência no Palmeiras

A vitória por 5 a 1 sobre o Sport, alcançada noite da última quinta-feira, marcou a maior sequência de Alberto Valentim no comando do Palmeiras. O integrante da comissão técnica permanente do clube, em sua quinta passagem como interino, tem futuro incerto para 2018.

Na estreia como técnico do Palmeiras, após a saída de Gilson Kleina, o ex-lateral direito comandou o Palmeiras em uma série de sete partidas consecutivas em 2014, seis pelo Campeonato Brasileiro e uma pela Copa do Brasil. A sequência acabou com a contratação do argentino Ricardo Gareca.

Valentim assumiu novamente como interino após as saídas de Gareca (2014), Oswaldo de Oliveira (2015), Marcelo Oliveira (2016) e Cuca (2017). O triunfo sobre o Sport foi a oitava partida seguida do técnico no comando do Palmeiras, seu recorde, com todos os jogos pelo Campeonato Brasileiro.

Após vitórias sobre Atlético-GO, Ponte Preta e Grêmio, o Palmeiras chegou a depender das próprias forças para conquistar o bicampeonato nacional. No entanto, os insucessos diante de Cruzeiro e Corinthians rapidamente acabaram com o efêmero sonho de título.

O técnico Mano Menezes era o favorito para suceder Cuca no Palmeiras a partir de 2018, mas acertou a renovação com o Cruzeiro, o que aumentou as chances de Alberto Valentim. Nomes como Dudu e Edu Dracena, alguns dos líderes do elenco, já apoiaram o interino publicamente.

No caminho rumo aos oito jogos consecutivos, sempre que questionado sobre a possibilidade de acabar efetivado, Alberto Valentim desconversou e reiterou que pensa apenas no próximo jogo. Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, já classificado à Copa Libertadores, o Palmeiras enfrenta o Avaí às 20 horas (de Brasília) de segunda-feira, na Ressacada.

Após a saída de Cuca

15/10/2017: Atlético-GO 1 x 3 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

19/10/2017: Palmeiras 2 x 0 Ponte Preta (Campeonato Brasileiro)

22/10/2017: Grêmio 1 x 3 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

30/10/2017: Palmeiras 2 x 2 Cruzeiro (Campeonato Brasileiro)

05/11/2017: Corinthians 3 x 2 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

08/11/2017: Vitória 3 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

12/11/2017: Palmeiras 2 x 0 Flamengo (Campeonato Brasileiro)

16/11/2017: Palmeiras 5 x 1 Sport (Campeonato Brasileiro)

Após a saída de Gilson Kleina

10/05/2014: Palmeiras 2 x 0 Goiás (Campeonato Brasileiro)

14/05/2014: Palmeiras 3 x 0 Sampaio Corrêa (Copa do Brasil)

18/05/2014: Vitória 0 x 1 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

22/05/2014 Palmeiras 1 x 0 Figueirense (Campeonato Brasileiro)

25/05/2014: Chapecoense 2 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)

28/05/2014: Palmeiras 0 x 2 Botafogo (Campeonato Brasileiro)

01/06/2014: Grêmio 0 x 0 Palmeiras (Campeonato Brasileiro)