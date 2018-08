Com estreia domingo, Felipão será apresentado sexta-feira no Palmeiras

O Palmeiras definiu nesta quarta-feira os detalhes quanto a apresentação e a estreia de Luiz Felipe Scolari em sua terceira passagem pelo clube alviverde. Com desembarque no Brasil previsto pela manhã da próxima sexta, Felipão concederá sua entrevista coletiva de apresentação às 15h (de Brasília) do mesmo dia, na Academia de Futebol. A primeira partida, inclusive, também já foi definida e será já no domingo, contra o América Mineiro em Minas Gerais.

Apesar de contratado na última quinta-feira, um dia depois da demissão de Roger Machado, o experiente treinador gaúcho não pôde se apresentar por compromissos pessoais já firmados em Portugal e pediu uma semana para a diretoria alviverde. Entretanto, desde a última segunda-feira, Paulo Turra, auxiliar, comanda os treinamentos e estará à frente da equipe contra o Bahia, pela Copa do Brasil.

Na última terça-feira, o treinamento comandado por Turra já teve um esboço de qual deve ser a ideia inicial de Felipão para o time do Palmeiras. O esquema tático não deve conter um meia centralizado, apenas um volante fixo na marcação e um jogador de referência no comando do ataque. Essa peça, aliás, foi Deyverson na maior parte da atividade.

A estreia de Scolari no Allianz Parque, diante dos torcedores palestrinos, será no dia 12 de agosto, domingo, contra o Vasco, às 19h (de Brasília), pela 18ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Entrevista coletiva de apresentação do Felipão às 15h na sexta-feira. Estreia contra o América-MG, domingo, 16h, no Independência.

