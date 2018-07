Turra prova Deyverson como titular e deixa Scarpa entre reservas

Com o Palmeiras ainda à espera do técnico Luiz Felipe Scolari, o auxiliar Paulo Turra comandou o treinamento realizado na Academia de Futebol durante a manhã desta terça-feira. O centroavante Deyverson trabalhou na provável equipe titular, enquanto o meia Gustavo Scarpa ficou entre os reservas.

Em preparação para enfrentar o Bahia, Turra armou a linha com Marcos Rocha, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Felipe Melo, Bruno Henrique e Moisés; Willian, Dudu e Deyverson. O centroavante de 1,88m, porte que agrada Felipão, acumula 17 partidas e apenas um gol nesta temporada. A tendência é que Weverton siga como goleiro.

Gustavo Scarpa, que vinha atuando entre os titulares sob o comando de Roger Machado, trabalhou na equipe reserva durante toda a atividade. Lucas Lima também começou no time de colete, mas teve uma breve participação na formação principal ao substituir Moisés.

O centroavante Miguel Borja, em fase final de recuperação após artroscopia no joelho direito, trabalhou entre os reservas. O ex-zagueiro Paulo Turra parou a atividade seguidamente na Academia de Futebol para orientar os jogadores em campo e falou bastante.

A presença do lateral direito Marcos Rocha foi outra novidade, já que, com incômodo na coxa esquerda, ele foi substituído por Mayke no triunfo sobre o Paraná e não esteve em campo na segunda-feira. O ex-jogador do Atlético-MG trabalhou sem restrições e não deve ser problema.

No primeiro jogo pelas quartas de final da Copa do Brasil, provavelmente sob o comando de Paulo Turra, o Palmeiras enfrenta o Bahia às 19h15 (de Brasília) desta quinta-feira, no Estádio da Fonte Nova. Felipão pode enfim chegar ao clube nesta sexta.