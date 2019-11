Com entrada franca, Palmeiras decide três finais no Pacaembu

O Palmeiras decide três finais estaduais no Estádio do Pacaembu nesta quarta-feira, feriado do Dia da Consciência. Negra. Com entrada franca e acesso pelo portão principal, o time alviverde briga pelos títulos das categorias sub-15, sub-17 e sub-20 do Campeonato Paulista.

Na abertura da jornada de decisões, o time sub-15 encara o Santos no jogo de volta, com início previsto para as 9 horas (de Brasília). Com empate sem gols na Vila Belmiro, o ganhador assegura o título com um triunfo e um empate por qualquer placar leva a decisão aos pênaltis.

Às 11h30, o time sub-17 entra em campo para enfrentar o São Paulo em mais uma partida de volta. No primeiro jogo da final, disputado no Estádio do Morumbi, o time tricolor deu um passo significativo rumo ao título paulista com uma vitória por 2 a 0.

Para completar, às 16 horas, a equipe sub-20 duela com o Red Bull na primeira partida da decisão. Em alta nas categorias de base, o Palmeiras se classificou para as finais de quatro das cinco categorias nesta temporada. Na última sexta-feira, o time sub-11 perdeu para o Santos nos pênaltis.

Confira detalhes das finais com entrada franca no Pacaembu*:

Sub-15

Palmeiras x Santos (9 horas)

Sub-17

Palmeiras x São Paulo (11h30)

Sub-20

Palmeiras x Red Bull Brasil (16 horas)

*Horários de Brasília