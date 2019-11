Revelação do Palmeiras, Veron é eleito o melhor jogador do Mundial sub-17

Além da conquista do tetracampeonato mundial no sub-17, a Seleção Brasileira também levou o principal prêmio entre os jogadores. Revelação do Palmeiras, o meia-atacante Gabriel Veron venceu a Bola de Ouro, troféu dado ao principal atleta da competição.

A joia alviverde, inclusive, está em pauta com Mano Menezes, treinador do time principal do Palmeiras. Além de Veron, a equipe campeã contou com outros três palestrinos: o lateral-esquerdo Renan, o zagueiro Henri e o lateral-direito Gustavo Garcia.

“Vamos conversar para tomar decisões importantes com jogadores de talento e que podem estar, sim, conosco. Temos relação prévia e vamos ver se confirma o que esperamos para trazer ao grupo principal”, disse Mano, no começo deste mês.

Jogadores do Brasil, porém, receberam outras premiações. Matheus Donelli, atleta do Corinthians, foi escolhido o melhor goleiro e ficou com a Luva de Ouro, enquanto o atacante Kaio Jorge, do Santos e autor de um dos gols da final, levou a Chuteira de Bronze ao ser o terceiro goleador do torneio, atrás do holandês Sontje Hansen e do francês Nathanael Mbuku.

Por fim, Adil Aouchiche, da França, ganhou a Bola de Prata, como segundo melhor jogador da Copa do Mundo, e o mexicano Eugenio Pizzuto conquistou a Bola de Bronze.