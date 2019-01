Com elenco ‘inchado’ e mirando Goulart, Palmeiras trabalha para fechar plantel

O Palmeiras se reapresentou para iniciar os treinos para a temporada 2019 na tarde desta quinta-feira. Isso não significa, porém, que o elenco palestrino esteja definido para este ano. O plantel de 39 nomes deve ser reduzido para no máximo 34, incluindo a possível chegada de uma nova contratação.

Do atual elenco, Artur, que nem se reapresentou com os demais atletas, está de saída para o Bahia, por empréstimo. Vitinho e Pedrão, que estiveram com os companheiros na Academia de Futebol, também deixarão o clube para buscar minutos de jogo neste ano.

Em contrapartida, o Verdão busca a contratação de Ricardo Goulart. O recente interesse do Guangzhou Evergrande, clube do brasileiro, em Malcom, do Barcelona, fez aumentar as esperanças palestrinas de contar com o atleta.

Se a negociação pela chegada de Goulart se concretizar, assim como a saída do trio de pratas da casa alviverde, o elenco passaria a ter 37 jogadores. Assim, ao menos outros três devem deixar o Maior Campeão do Brasil.

Os principais candidatos são o lateral-direito Fabiano (Internacional), o zagueiro Juninho (Atlético-MG) e o meia Allione (Bahia), todos que retornaram de empréstimo. Neste caso, o Alviverde precisa buscar interessados que arquem com os salários dos atletas.

Outros dois jogadores que retornaram ao clube, o meia Raphael Veiga e o atacante Erik não estão garantidos em 2019, mas devem permanecer na equipe neste início de temporada, apesar de o segundo precisar lutar por um espaço no time, especialmente se Dudu permanecer Palestra Itália.

Confira abaixo o atual elenco de 39 jogadores do Palmeiras (37 se reapresentaram), com ressalva para alguns atletas.

Fernando Prass

Jailson

Weverton

Antônio Carlos

Edu Dracena

Gustavo Gómez

Luan

Nico Freire

Pedrão (de saída por empréstimo)

Juninho (situação indefinida)

Diogo Barbosa

Marcos Rocha

Mayke

Victor Luis

Fabiano (situação indefinida)

Guerra

Bruno Henrique

Felipe Melo

Gustavo Scarpa

Hyoran

Jean

Lucas Lima

Matheus Fernandes

Moisés

Thiago Santos

Vitinho (de saída por empréstimo)

Zé Rafael

Allione (situação indefinida)

Raphael Veiga (deve permanecer após empréstimo)

Arthur Cabral

* Artur (ausência nesta quinta e à caminho do Bahia)

Borja

Carlos Eduardo

Deyverson

Dudu

Felipe Pires

* Willian (ausência por lesão)

Yan (definitivamente promovido do Sub-20)

Erik (deve permanecer após empréstimo)