Negociação de ex-corintiano pode manter Dudu e trazer Goulart ao Palmeiras

De olho no mercado de transferências, a torcida do Palmeiras vive a expectativa de saber se o clube irá conseguir manter Dudu no elenco e acertar a contratação de Ricardo Goulart. E a negociação de um ex-corintiano pode ajudar o Verdão nos dois objetivos.

Segundo informações da imprensa espanhola, o atacante Malcom, do Barcelona, está na mira do Guangzhou Evergrande, clube chinês que está disposto a oferecer 50 milhões de euros pelo atleta e que detêm os direitos econômicos de Ricardo Goulart. A equipe asiática, além disso, é uma das principais candidatas a tirar Dudu do Palestra Itália.

O nome do camisa 7, inclusive, já foi aprovado em avaliações do técnico Fabio Cannavaro. No entanto, Malcom é a primeira opção do italiano e, caso a negociação se concretize, o time chinês passaria a ter cinco estrangeiros em seu elenco.

Apesar de o número ser permitido, não é interessante para o Guangzhou. O regulamento da Liga Chinesa define que cinco estrangeiros podem figurar no elenco, mas apenas quatro podem ser inscritos na liga, enquanto somente três podem estar em campo juntos. Para piorar, os salários gastos por cada equipe não podem superar 60% de sua renda. Ou seja, quanto mais estrelas estrangeiras, mais complicado adequar o orçamento.

No momento, Ricardo Goulart, Alan e Anderson Talisca e Paulinho são as opções de Cannavaro. A tendência é que apenas três permaneçam. Talisca, por exemplo, só foi contratado após a lesão de Ricardo Goulart, que passou por uma artroscopia no joelho e ficou seis meses afastado dos gramados.

Alan está próximo de assinar com o Galatasaray-TUR e Paulinho, assim como Talisca, acabou de chegar ao clube. Assim, a tendência é que Ricardo Goulart seja o outro escolhido para deixar o time caso a negociação por Malcom se confirme. E neste contexto, as chances diminuem de o Guangzhou fazer um novo investimento milionário nesta janela de transferência em Dudu. Outras agremiações do país, porém, também se interessam pelo camisa 7.

A pré-temporada na China tem início no dia 7 de janeiro. A Superliga Chinesa de 2018 começou no início de março e a temporada desse ano deve começar no mesmo período, assim como a fase de grupos da Champions League Asiática, em que o Guangzhou estreia no dia 5 de março.

Ricardo Goulart realizou parte da recuperação de sua artroscopia no joelho direito na Academia de Futebol do Palmeiras. O fisioterapeuta do clube, Jomar Ottoni, já havia trabalhado com o atleta no Cruzeiro, assim como Alexandre Mattos, que coordenou a chegada e saída do jogador da Raposa. Já o relacionamento com Felipão aconteceu no próprio Guangzhou, onde conquistaram juntos três Ligas da China, uma Liga da Ásia, uma Copa da China e duas Supercopas da China.

