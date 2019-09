Com Dudu liberado, Palmeiras inicia treinos para enfrentar o CSA

Algoz do Fortaleza na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o CSA com um treinamento na Academia de Futebol durante a tarde desta segunda-feira. O atacante Dudu, à disposição para o duelo pelo Campeonato Brasileiro, participou normalmente da atividade.

Suspenso pelo terceiro cartão amarelo, Dudu ficou fora do triunfo por 1 a 0 sobre o Fortaleza, alcançado na tarde de domingo. Com o retorno do camisa 7, o meia Zé Rafael, utilizado como titular na capital cearense, deve voltar ao banco de reservas.

Por outro lado, Mano Menezes não poderá contar com o lateral direito Marcos Rocha, advertido com o terceiro amarelo diante do Fortaleza. O veterano Jean, que trabalhou na parte interna nesta segunda-feira, deve ser titular, já que Mayke segue em recuperação de lesão.

Os jogadores que atuaram durante mais de um tempo contra o Fortaleza fizeram atividades regenerativas na parte interna do centro de excelência. O restante foi ao gramado e participou de movimentações técnicas e de aprimoramento de fundamentos.

O confronto entre Palmeiras e CSA está marcado para as 19h15 (de Brasília) de quinta-feira, no Estádio do Pacaembu, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 42 pontos ganhos, três a menos que o Flamengo, o time treinado por Mano Menezes aparece na vice-liderança.