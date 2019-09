Invicto no comando do Palmeiras, Mano não se ilude: “Pode entregar mais”

Mano Menezes chegou à sua quarta vitória consecutiva no comando do Palmeiras. Invicto até aqui, o comandante alviverde sabe da importância de começar um novo trabalho com o pé direito, porém, não se ilude com o atual bom momento do Verdão. Para ele, seus comandados podem e devem produzir mais.

A quarta vitória consecutiva veio neste domingo. Mesmo longe de desempenhar seu melhor futebol, o Palmeiras acabou conseguindo a vitória por 1 a 0 sobre o Fortaleza, fora de casa, graças ao gol de Willian, logo aos dois minutos do segundo tempo.

“Fazer uma sequência de vitórias nunca é fácil no Brasileiro, isso me deixa feliz. Com essas vitórias penso que a gente pode continuar buscando melhoras importantes para a equipe entregar mais, porque nós sabemos que ela pode entregar mais, como já fez em outros jogos”, disse Mano Menezes.

De fato, o Verdão pode, sim, jogar melhor. Neste domingo, contra o Fortaleza, o Palmeiras sofreu bastante para criar oportunidades de gols. O gol dos visitantes, inclusive, só aconteceu graças à uma cobrança de escanteio que sobrou nos pés de Willian, mas, apesar das deficiências mostradas em campo, o resultado pode fazer uma diferença grande lá na frente.

“Era o primeiro jogo depois que assumimos a vice-liderança novamente, então esse é um jogo emblemático. Você avança duas casas e precisa se solidificar na nova posição, aumentar a distância para o terceiro colocado, diminuir a distância para o líder. Abertura do returno também é emblemática, é como se você viesse aqui e as coisas mudassem. Vamos ter a maturidade de jogar dentro da característica que tem a equipe, buscando melhorar sempre, mas sabendo que precisamos fazer resultados como esse de hoje, vencer mesmo não jogando tão bem. Isso é maturidade, competência”, completou o treinador do Palmeiras.

