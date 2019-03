Com dores no tornozelo, Carlos Eduardo preocupa e fará exame

O técnico Luiz Felipe Scolari deixou o Allianz Parque preocupado na noite desta quarta-feira. O atacante Carlos Eduardo, substituído ainda no primeiro tempo contra a Ponte Preta, passará por exames nesta quinta e pode desfalcar o Palmeiras nas quartas de final do Campeonato Paulista.

Com moral após o gol marcado contra o São Paulo, Carlos Eduardo foi escalado como titular na última partida da etapa classificatória. Ao retornar ao campo de defesa para ajudar na marcação, ele sentiu o tornozelo. Tentou seguir em campo, mas acabou trocado por Léo Passos.

“A princípio, tem um pouco de receio, porque foi batida no tornozelo. Amanhã, faz ressonância e a gente não sabe ainda”, disse Felipão. “Tem um pouquinho de medo. Mas tomara que não seja nada e que possamos contar com ele já no próximo jogo”, completou.

Nas quartas de final do Campeonato Paulista, o Palmeiras encara o Novorizontino e disputa o segundo jogo como mandante. A Federação Paulista de Futebol (FPF) define as datas e horários dos jogos nesta quinta-feira, mas a série já começa no final de semana.

O atacante Deyverson, com lesão na coxa direita, é desfalque certo para Felipão na próxima fase do torneio estadual. O zagueiro Luan, em transição física após sofrer estiramento muscular, também não deve disputar o primeiro jogo contra o Novorizontino.

Por outro lado, Felipão terá dois ‘reforços’ para as quartas de final. O treinador confirmou as inscrições do zagueiro Juninho e do centroavante Arthur Cabral, já que pode fazer até quatro trocas na lista inicial de 26 jogadores, mas não deu pistas sobre os atletas que serão cortados.