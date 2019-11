Com dois de Veron, Palmeiras bate Red Bull Brasil e se torna maior vencedor do Paulista Sub-20

O Palmeiras é o maior vencedor do Campeonato Paulista Sub-20. Depois de ser derrotado por 2 a 0 na partida de ida, o Verdão visitou o Red Bull Brasil, fez 3 a 0 com um jogador a menos e garantiu o caneco. Gabriel Veron, recentemente eleito o melhor do Mundial Sub-17, foi às redes duas vezes no duelo deste domingo, disputado no Estádio Nabi Abi Chedid, em Bragança Paulista. Gabriel Silva foi o autor do gol do título.

Além de se isolar como maior campeão estadual, o Alviverde se juntou ao seleto grupo de times que conquistaram o tri consecutivo. Apenas o São Paulo (1954/1955/1956) e Ponte Preta (1981/1982/1983) conseguiram tal feito.

Nesta quinta-feira, às 18h30 (de Brasília), no Pacaembu, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Flamengo. A partida é válida pela jogo de ida da decisão do Campeonato Brasileiro Sub-20.

Precisando reverter o revés da ida, o Palmeiras começou a partida pressionando. Após duas boas oportunidades do Alviverde, os anfitriões responderam imediatamente e assustaram a meta adversária. Com 22 minutos jogados, no entanto, Gabriel Veron colocou os visitantes na frente. O camiseta 7 recebeu dentro da grande área e mostrou frieza para vencer o goleiro. O Verdão ainda teve mias chances de ampliar, mas desperdiçou.

Na volta do vestiário, aos cinco minutos, Helderson recebeu o segundo cartão amarelo por falta em Chrigor e o Palmeiras ficou com 10 jogadores em campo. Surpreendentemente, a postura dos visitantes se manteve e Veron anotou o segundo.

O time de Bragança ainda esboçou uma reação, mas, em novo contra-ataque fulminante, Gabriel Silva recebeu e finalizou no canto, sem chances para Victor Hugo. A bola sequer voltou ao centro do campo, uma vez que o relógio já marcava 49 minutos da segunda etapa e o árbitro encerrou a partida.