Com desfalques, Palmeiras inicia preparação para enfrentar o Ituano

O Palmeiras iniciou a preparação para enfrentar o Ituano com um treinamento durante a tarde desta segunda-feira, na Academia de Futebol. Escalados como titulares no empate contra o Santos, registrado no último sábado, o zagueiro Luan e o meio-campista Moisés foram desfalques.

Luan sofreu um estiramento muscular na coxa esquerda e precisará de quatro a seis semanas para retomar as atividades, de acordo com o departamento médico palmeirense. Moisés, por sua vez, sofreu uma pancada na perna direita e não deve ser aproveitado contra o Ituano.

Lesionados, Luan e Moisés se juntam a Gustavo Scarpa, que já estava sob os cuidados do departamento médico do clube alviverde. Atingido por entrada dura no triunfo sobre o Bragantino, alcançado no último dia 11 de fevereiro, o meia está afastado desde então.

Antes do treinamento, o atacante Deyverson, ainda suspenso no Paulista, concedeu uma breve entrevista e confirmou sua permanência no Palmeiras. Em seguida, como de costume, os jornalistas puderam acompanhar apenas o aquecimento dos jogadores no gramado da Academia de Futebol.

O confronto entre Palmeiras e Ituano está marcado para as 21h30 (de Brasília) desta quarta-feira, no Allianz Parque, pela nona rodada do Campeonato Paulista. Com 15 pontos ganhos, o time alviverde figura na primeira colocação do Grupo B do torneio.