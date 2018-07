Com compra definida, Palmeiras acerta com Antônio Carlos até 2023

Dono de uma posição na equipe titular do Palmeiras, o zagueiro Antônio Carlos, que chegou por empréstimo, será adquirido em definitivo pelo clube alviverde. As duas partes já chegaram a um acordo para formalizar um contrato com validade até junho de 2023.

Discreto em 2017, Antônio Carlos virou titular sob o comando de Roger Machado e já disputou 36 partidas nesta temporada. O zagueiro de 25 anos, emprestado pelo Tombense até o final de 2018, recentemente recebeu uma proposta de 6 milhões de euros (R$ 26 milhões) de um clube francês.

Com Antônio Carlos cobiçado, o diretor de futebol Alexandre Mattos resolveu compra-lo. “Acreditamos nele. Já teve uma proposta de 6 milhões de euros. Achamos que vai vingar e pode vir até mais”, afirmou o dirigente em entrevista ao Fox Sports na noite de terça-feira.

Na visão de Mattos, a permanência dos atletas assediados por clubes do exterior na janela de transferências é um dos trunfos do Palmeiras para o segundo semestre. Além de Antônio Carlos, Moisés, Lucas Lima, Willian e Gustavo Scarpa também foram procurados.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O diretor de futebol chegou a sondar atletas como o zagueiro Miranda e o atacante Bernard, ambos sem planos de retornar ao Brasil. O defensor argentino Nicolas Freire, antes no holandês Zwolle, foi o único reforço contratado para o restante da temporada.

Às 11 horas (de Brasília) deste domingo, pela 16ª rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Paraná, no Allianz Parque. A princípio, no primeiro jogo desde a dispensa de Roger Machado, o time será dirigido interinamente por Wesley Carvalho, do sub-20.