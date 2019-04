Com Cícero Souza, Felipão visita técnico que o substituiu no Palmeiras

Não foi apenas o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, que visitou Criciúma nesta sexta-feira. O gerente de futebol Cícero Souza e o técnico Luiz Felipe Scolari também estiveram na cidade catarinense para encontrar velhos conhecidos.

Em sua última passagem como presidente do Criciúma, Antenor Angeloni – que processa o Verdão pela dívida de compra de Wesley – trabalhou com Cícero Souza e conquistou o título estadual de 2013. Já a relação de Felipão com o clube ocorre pelo técnico ter sido técnico da agremiação em 1991.

Cícero Souza e Felipão assistiram ao treino do Criciúma nesta sexta-feira ao lado do técnico Gilson Kleina, atual comandante da equipe. Em 2012, foi justamente Kleina quem substituiu Scolari após sua demissão do Palmeiras.

“Visitar Criciúma, o clube, é sempre um motivo de muito orgulho e alegria para mim e para o Felipe. A gente está liberando o grupo de jogadores do Palmeiras este fim de semana. Infelizmente não classificamos no Paulista, e na descida para o Rio Grande do Sul paramos em Criciúma”, afirmou Cícero Souza ao portal NSC.

“Tenho uma relação próxima com Maringá (executivo de futebol), Jaime (Dal Farra, presidente do clube), depois da passagem aqui em 2013, e teve a operação do Róger Guedes também, então passar aqui e dar um abraço nos amigos que a gente deixou é sempre um privilégio”, completou.