Galiotte vai a Criciúma para negociar dívida do Palmeiras por Wesley

Maurício Galiotte está em Criciúma. O presidente do Palmeiras foi até a cidade catarinense para negociar a dívida do clube pela contratação do meio-campista Wesley, que ocorrer em 2012. A informação foi publicada pelo Lance e confirmada pela Gazeta Esportiva.

Na ocasião, o Verdão tentou trazer Wesley utilizando-se de uma “vaquinha” com a torcida. O projeto naufragou e o então presidente do Arnaldo Tirone contatou Antenor Angeloni, ex-mandatário do Tigre, para ser o fiador da transferência. Ele agora cobra na Justiça os R$ 21 milhões investidos à época.

Wesley, que curiosamente joga pelo Criciúma, atuava na época pelo Werder Bremen, da Alemanha. Ele ficou apenas duas temporadas no clube e foi acusado de assinar um pré-contrato para atuar no São Paulo, quando deixou o Alviverde no início de 2014.