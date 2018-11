Com chance de garantir Liberta, Bruno Henrique prefere mirar título

Eliminado pelo Boca Juniors na semifinal da Copa Libertadores na quarta-feira, o Palmeiras tem a chance de se classificar à edição de 2019 do torneio neste sábado. Na véspera do clássico contra o Santos, no entanto, o volante Bruno Henrique prefere mirar o título do Campeonato Brasileiro.

Com um triunfo no clássico, o Palmeiras chegaria aos 66 pontos ganhos e, a seis rodadas do final do torneio nacional, não terminaria fora do G6, já que o Santos, sétimo colocado, ficaria com os mesmos 46 pontos. Lembrado da possibilidade de garantir a vaga antecipada na Libertadores, Bruno Henrique manifestou ambições maiores.

“Nosso pensamento é vencer para buscar o título, nem pensamos na Libertadores de 2019. É claro que conseguir a vaga é fundamental, mas nosso foco é ganhar o jogo para brigar pelo título. Só dependemos de nós para conquistar o Brasileiro, então o foco é 100% em vencer o clássico”, declarou o volante.

Um dos clubes de maior investimento do Brasil, o Palmeiras ainda busca seu primeiro título na temporada, já que perdeu a decisão do Campeonato Paulista para o Corinthians e caiu na semifinal da Copa do Brasil diante do Cruzeiro antes de acabar eliminado pelo Boca Juniors na mesma fase da Libertadores.

“Estamos vivendo um bom ano e entramos para brigar em todos os torneios. Infelizmente, ainda não conquistamos, mas não podemos jogar fora tudo de positivo que já fizemos. O grupo vem focado e vamos dar tudo para ganhar o Brasileiro”, declarou Bruno Henrique.

O confronto entre Palmeiras e Santos está marcado para as 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Allianz Parque, pela 32ª rodada do Campeonato Brasileiro. Com 63 pontos ganhos, o time alviverde lidera o torneio, enquanto a equipe alvinegra tem 46 pontos e figura no sétimo posto.