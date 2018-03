Com Borja de volta, Roger promove treino fechado na Academia

O treinamento do Palmeiras na tarde desta quinta-feira, que a princípio seria aberto, acabou fechado por Roger Machado. Sem a presença da imprensa, o treinador contou com a presença do centroavante Miguel Borja no gramado.

Convocado para defender a seleção colombiana nos amistosos contra França e Austrália, Borja desfalcou o Palmeiras nos últimos três duelos pelo Campeonato Paulista. O colombiano volta a ficar à disposição na primeira final contra o Corinthians, marcada para as 16h30 (de Brasília) de sábado, em Itaquera.

Misterioso, Roger Machado permitiu que a imprensa acompanhasse apenas o aquecimento dos jogadores antes do treino desta quinta-feira. Durante o rápido período aberto, os jornalistas puderam ver uma conversa entre o treinador e o centroavante colombiano.

Escolhido para substituir Borja nas últimas três partidas pelo Campeonato Paulista, Keno teve boa performance, mas pode retornar ao banco de reservas diante do Corinthians. Caso o colombiano seja escalado de volta no comando de ataque, o versátil Willian atua pelos lados do gramado.

O lateral direito Marcos Rocha também esteve em campo nesta quinta-feira e deve ficar à disposição para o confronto com o Corinthians. No recente duelo contra o Santos, com dores na coxa esquerda, o ex-jogador do Atlético-MG acabou substituído por Tchê Tchê.

Em seu último trabalho antes de iniciar a decisão contra o Corinthians, novamente sem a presença da imprensa, o Palmeiras treina na Academia de Futebol durante a manhã desta sexta-feira. Após a atividade, o técnico Roger Machado concederá entrevista coletiva.