Após semana “para esquecer”, Palmeiras fecha treinos por questões de segurança

Após uma semana turbulenta com eliminação na Libertadores e derrota para o Flamengo, o Palmeiras resolveu fechar todos os treinos para jornalistas até seu próximo compromisso, contra o Goiás, no sábado, adotando uma postura de silêncio e dúvida para o restante da temporada.

De acordo com a assessoria do clube, a decisão sobre a programação foi tomada por questões de segurança. O elenco folga nesta segunda e ainda não há previsão de nenhum pronunciamento oficial, seja do técnico Luis Felipe Scolari, diretoria ou jogadores, em coletiva de imprensa. O treinador, inclusive, não é mais unanimidade no clube.

Na última semana, a maior organizada do Palmeiras, a Mancha Alvi Verde, se pronunciou sobre a eliminação para o Grêmio, na Libertadores, dizendo que a cobrança seria alta. Anteriormente, ela já havia se manifestado sobre eliminação na Copa do Brasil e antes do clássico contra o Corinthians.

O momento no Palmeiras não é dos melhores. Após a pausa da Copa América a equipe caiu bastante de produção e ainda não venceu desde então no Campeonato Brasileiro, tendo somado cinco empates e duas derrotas, a última delas na tarde do último domingo, contra o líder Flamengo. Agora, é apenas o quinto colocado, com 30 pontos e um jogo a menos.

Na última terça-feira, para piorar, mesmo após ter a vantagem de 1 a 0 conquistada fora de casa e ter aberto o placar no Pacaembu, o alviverde acabou eliminado da Libertadores após levar a virada por 2 a 1 do Grêmio. Na próxima rodada, o Verdão encara o Goiás, em Goiânia, pelo Brasileirão.