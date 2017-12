Cobrado em rede social, Dudu retruca: Apoiar quando ganha é mole

O Palmeiras encerrou o Campeonato Brasileiro na segunda colocação. Um dia depois da derrota contra o Atlético-PR, resultado que marcou o final da trajetória do time alviverde na temporada, o atacante Dudu rebateu críticas de um torcedor em rede social.

Por meio do perfil do camisa 7 no Instagram, seguido por mais de 570 mil internautas, um torcedor deixou a seguinte mensagem: “Joga bola, cara. Você é pago para isso. Não tem que achar ruim em nada. Fala menos e joga mais”. Dudu, então, respondeu com um ícone ofensivo, foi cobrado novamente pelo mesmo indivíduo e retrucou.

Ganhador da Copa do Brasil 2015 e do Campeonato Brasileiro 2016 com a camisa da Sociedade Esportiva Palmeiras, o capitão da equipe alviverde pediu respeito ao elenco quando os resultados esperados não são alcançados, caso do ano de 2017.

“Já estou bem bolado com uns torcedores que vêm falar merda toda vez que o time perde. Apoiar a gente na hora que ganha é mole. Quero ver respeitar quando o time perde. Tenho carinho muito grande com todos torcedores. Aí, quando perde é uma merda. Quando ganha, é melhor do mundo!”, reclamou Dudu.

Cercado por grande expectativa, o milionário elenco palmeirense fracassou no Campeonato Paulista, na Copa do Brasil, na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro. Com 16 gols marcados, Dudu foi o vice-artilheiro do elenco, atrás apenas de Willian.

“Ano passado, quando ganhou, todos era bons. Esse ano, que não ganhamos títulos, ninguém presta! Não é todo ano que vamos ganhar títulos. Palmeiras ficou 22 anos sem ganhar um Campeonato Brasileiro. Sei que esse ano não foi bom, mas você acha que estamos de sacanagem aqui?”, indagou.

“Vocês têm que respeitar as pessoas que estão aqui tentando fazer o melhor! E não ficar chegando em rede social, porque do outro lado tem seres humanos e pais de família. Você iria gosta que alguém ficasse em rede social xingando tua família? Quer cobrar, vai no estádio e xinga quando perde, mas xinga muito… Agora, aqui eu não aceito”, completou Dudu.