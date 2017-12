Único palmeirense em prêmio, Dudu projeta batalha por títulos em 2018

A 48ª edição do tradicional prêmio Bola de Prata foi realizada nesta segunda-feira, em São Paulo. O atacante Dudu, único representante do Palmeiras na seleção do Campeonato Brasileiro, projetou a luta por títulos do time alviverde na próxima temporada.

Considerados os melhores em suas posições, Vanderlei; Fagner, Balbuena, Pedro Geromel e Thiago Carleto; Michel, Hernanes, Thiago Neves, Luan e Dudu; Jô foram premiados com a Bola de Prata. Dudu, ausente na cerimônia, mandou um vídeo para agradecer e postou mensagem em sua conta no Instagram.

“Fim de temporada e venho aqui agradecer a Deus por não ter acontecido nada grave comigo. Não foi um ano como todos nós gostaríamos, mas iremos batalhar muito para conquistar títulos e dar alegrias aos torcedores em 2018”, disse Dudu, grato aos companheiros por ganhar o prêmio pelo segundo ano seguido.

Segundo colocado no Campeonato Brasileiro, o Palmeiras teve em Dudu um de seus principais jogadores na campanha. O camisa 7, dono da tarja de capitão do time alviverde, foi o artilheiro da equipe no torneio nacional ao terminar com nove gols marcados.

“Tenho um orgulho muito grande de vestir a camisa do Palmeiras e sempre me dedicarei ao máximo para defender o clube. Desde que cheguei, foram três temporadas e dois títulos nacionais muito importantes. Em 2018, podem ter certeza de que seguiremos lutando por mais troféus”, escreveu Dudu, de férias.

“Agradeço a todos os que nos apoiaram durante essa temporada. Agora é descansar com a minha família e voltar com as energias renovadas ano que vem. Grande abraço a toda a torcida palestrina e obrigado por tudo. Amo vocês! Nos vemos em 2018”, completou o capitão.