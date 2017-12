China e Turquia procuram, mas Dudu quer permanecer no Palmeiras

Alvo constante de equipes do exterior, Dudu recentemente foi procurado por clubes chineses e turcos. Com contrato até o final de 2020, porém, o capitão alviverde garantiu sua intenção de permanecer no clube.

“Espero que eu posso continuar aqui ano que vem e no outro também… Todos sabem do carinho que eu tenho pelo Palmeiras, a vontade que eu tenho de ajudar o clube. Esperamos que ano que vem possamos fazer uma grande temporada, com títulos”, afirmou o camisa 7.

Entre os times que tentaram avançar em negociações por Dudu estão os turcos Besiktas e Fenerbahce, além do chinês Changchun Yatai. Destes, os primeiros sinalizaram ofertas de nove milhões de euros, enquanto os asiáticos ofereceram 12.

“Tenho contrato até o final de 2020. Como eu falei, todos sabem a vontade que eu tenho de ficar e defender essa equipe. Terceiro ano seguido que eu venho jogando, sendo um dos principais jogadores do Palmeiras, normal que surjam propostas. Mas eu pretendo ficar, dar continuidade no trabalho. Ainda não encerrei meu ciclo aqui, espero continuar, conquistar mais títulos ano que vem”, completou.

Autor de um dos gols do Palmeiras na recente vitória sobre o Botafogo, pelo Campeonato Brasileiro, Dudu alcançou a marca de 16 em 2017. O atleta do time alviverde, responsável por mais 12 assistências, já igualou os números de 2015, sua melhor temporada pelo clube.

O atacante contabiliza um total de 41 gols em 161 jogos pelo Palmeiras – na lista de artilheiros do século XXI, fica atrás apenas de Vagner Love (54), empatado com Valdivia.