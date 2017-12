Chegada de Mina em janeiro não é consenso no Barça, diz jornal

O zagueiro Yerry Mina já tem acerto definido com o Barcelona, e será jogador do clube. O acordo inicial prevê que o colombiano chegará à Espanha no meio do próximo ano, mas alguns rumores indicavam a possibilidade de que o clube chamasse o palmeirense antecipadamente, em janeiro.

Porém, de acordo com o jornal Sport, não é consenso, dentro do Barça, que o defensor está pronto para vestir a camisa de um grande clube europeu. Alguns membros da comissão técnica acreditam que ele ainda precisa de mais maturidade até atuar pela equipe.

A possibilidade de chamar Mina em janeiro tem a ver com o baixo número de zagueiros no elenco de Ernesto Valverde. Atualmente, são apenas três: os titulares Piqué e Umtiti, além de Vermaelen. A necessidade de contratar um novo nome em janeiro é grande, mesmo que não seja o atleta do Verdão.

Em 2016, quando Yerry chegou ao Palmeiras, já fazia parte do acordo a ida dele para a Catalunha após a Copa de 2018, com pagamento de nove milhões de euros (aproximadamente R$ 36 milhões) aos brasileiros.

Ainda de acordo com a publicação, o Barça não vem negociando com a diretoria alviverde a possibilidade de antecipação da chegada, justamente por ainda não estarem certos sobre a maturidade do atleta para atuar imediatamente no clube.