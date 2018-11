CBF confirma mudança de Paraná x Palmeiras para Londrina

A CBF confirmou nesta quarta-feira que a mudança de mando de campo da partida entre Paraná e Palmeiras, no próximo dia 18, para o Estádio do Café, em Londrina. A alteração foi solicitada pelos mandantes, já rebaixados no Campeonato Brasileiro.

Pelo regulamento da competição, é permitido que as equipes alterem o local dos jogos nas seis últimas rodadas, contanto que seja para dentro do próprio estado. No caso de clássicos estaduais, o duelo não pode ocorrer na casa rival.

No empate com o Vitória, no último final de semana, que decretou o rebaixamento paranaense, a torcida tricolor registrou o pior público pagante desta edição do Brasileirão: pouco mais de 1.300 pessoas testemunharam o duelo.

O Paraná é dono de quatro dos cinco piores públicos no Brasileirão de 2018. As outras marcas negativas tinham sido registradas contra América-MG (3.217 pagantes), Vasco (3.210) e Chapecoense (2.239).

A expectativa, portanto, é de que os mandantes consigam aumentar sua renda em partidas já sem apelo para a torcida local. Na campanha de seu último título brasileiro, em 2016, o Palmeiras foi visitante em Londrina diante do América-MG: venceu por 2 a 0, com mais de 27 mil torcedores presentes.

Antes do Paraná, o o Verdão visita o Atlético-MG, às 17h deste domingo, em Belo Horizonte, e recebe o Fluminense, às 21h45 da próxima quarta-feira, no Allianz Parque. O clube curitibano, por sua vez, encara o América-MG às 17h de sábado, em Minas Gerais, e enfrenta o Atlético-MG às 21h de quarta-feira, no Durival Britto.