Carlos Miguel minimiza empate do Palmeiras no Derby e projeta sequência: "Manter o foco"

O Palmeiras não aproveitou a superioridade numérica que teve durante grande parte do clássico contra o Corinthians e ficou no empate por 0 a 0, em duelo disputado na Neo Química Arena, na noite deste domingo. O goleiro Carlos Miguel minimizou o resultado e projetou a sequência da temporada.

"Com certeza a gente queria sair com os três pontos daqui, mas temos que valorizar a nossa entrega também. Batalhamos do início ao fim para sair com a vitória. Temos que estar com a cabeça boa, o campeonato é longo, tem muita coisa pela frente. É manter o foco", declarou à Cazé TV.

"A gente valoriza cada partida. Fizemos uma grande partida, independentemente do gol ou não. É sair sabendo que não fizemos um mau jogo aqui, lá na frente vamos colher muitos frutos ainda" seguiu.

Carlos Miguel salvou o Palmeiras

Em um clássico sem muitas oportunidades, Carlos Miguel apareceu bem em uma chance de ouro do Corinthians. Yuri Alberto saiu em contra-ataque, quando o Timão já tinha dois a menos, ficou cara a cara com o goleiro e viu o ex-companheiro fazer a defesa e salvar o Verdão.

"O Yuri é um grande jogador, meu amigo, mas no meio do jogo, não interfere. É eu contra ele, ele tentou da melhor maneira fazer o gol em mim, mas fui feliz e fiz a defesa. Estou aqui para isso", finalizou.

Situação do Palmeiras

Com o empate, o Palmeiras desperdiçou a chance de aumentar a vantagem na liderança. A equipe segue na ponta, com 26 pontos, seis a mais que o vice-líder Flamengo. Agora, a equipe vira a chave para a Copa Libertadores.

Próximo jogo do Palmeiras