Carlos Miguel destaca trabalho coletivo na vitória do Palmeiras: "Espetáculo"

O Palmeiras venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 e pode terminar a rodada com nove pontos de vantagem na liderança do Brasileirão. O goleiro Carlos Miguel destacou o trabalho coletivo da equipe e da comissão técnica.

"O que tenho a dizer é agradecer a todos pelo empenho, pelo trabalho. O que eles (jogadores) correram hoje foi um espetáculo. Eu trabalho todos os dias, me dedico ao máximo, com bastante humildade e pé no chão. Todos nós. O Marcelo (Lomba), o Aranha, o Rogério e o Thales. Tudo isso é muito importante para nós", disse o goleiro, em entrevista ao Premiere.

O goleiro teve um desempenho fundamental para a vitória do Palmeiras. Logo no início da partida, aos quatro minutos, Carlos Miguel fez grande defesa em cabeceio de Lucas Barbosa.

Aos 10 minutos da etapa final, o arqueiro novamente brilhou, em mais uma oportunidade de Lucas Barbosa. Além das duas defesas em lances capitais, Carlos Miguel terminou a partida com quatro intervenções.

Carlos Miguel exalta Abel

Além do desempenho coletivo, o goleiro também elogiou o técnico Abel Ferreira, que cumpriu suspensão no duelo. O treinador também será desfalque nos jogos contra o Santos e o Remo.

"Para mim, ele (Abel) é meu pai. O que ele falar, eu vou obedecer. Nós corremos por ele porque sabemos o que ele está passando agora. Ele queria estar com a gente. Agora, é batalhar e correr por ele", completou.

Fase do Palmeiras

Com a vitória, o Palmeiras torce por um tropeço do Flamengo, que enfrenta o Atlético Mineiro na Arena MRV. Caso o time mineiro vença, o Alviverde mantém a vantagem de nove pontos na liderança do Brasileirão.

Próximo jogo do Palmeiras

Jogo: Cerro Porteño x Palmeiras

Cerro Porteño x Palmeiras Competição : Copa Libertadores (terceira rodada)

: Copa Libertadores (terceira rodada) Data e horário : 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília)

: 29 de abril de 2026 (quarta-feira), às 21h30 (de Brasília) Local: Estádio General Pablo Rojas, em Assunção, no Paraguai.

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