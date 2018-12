Carlos Eduardo visita Academia e formaliza vínculo com Palmeiras

Um dos cinco reforços já anunciados pelo Palmeiras de maneira oficial, Carlos Eduardo conheceu as dependências da Academia de Futebol nesta sexta-feira. O atacante assinou documentos para formalizar o vínculo com o novo clube e expressou suas primeiras impressões.

“Estou muito feliz. Primeiramente, tenho que agradecer a Deus por me dar essa oportunidade em um clube tão grande como o Palmeiras. Quando soube da proposta, falei para meu empresário que queria vir, que podia abrir mão do que quisesse, que eu queria ser feliz”, declarou.

Com 22 anos de idade, Carlos Eduardo defendia o egípcio Pyramids e assinou contrato válido por cinco temporadas com o Palmeiras. “Por mim, eu já começava amanhã. Quero fazer o que eu amo, que é jogar futebol. Estou muito feliz e motivado para conquistar muitas vitórias e títulos com essa camisa”, declarou.

Reforçar o ataque com jogadores capazes de atuar pelas beiradas do gramado era uma das prioridades do técnico Luiz Felipe Scolari, já que Willian passou por cirurgia no joelho nesta sexta-feira e precisará de seis a nove meses para retomar as atividades normalmente.

Confira este e outros vídeos em

Mais vídeos em

videos.gazetaesportiva.com

O Palmeiras já confirmou a contratação de cinco reforços para a próxima temporada. Além de Carlos Eduardo, o time alviverde anunciou o volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacante Arthur Cabral (Ceará) e Felipe Pires (Hoffenheim).

O Palmeiras entra em campo para disputar seu primeiro jogo oficial em 2019 às 19 horas (de Brasília) do dia 20 de janeiro. Na abertura do Campeonato Paulista, a reforçada equipe comandada por Felipão enfrenta o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli.