Palmeiras anuncia empréstimo de atacante brasileiro do Hoffenheim

O Palmeiras confirmou mais uma contratação para a próxima temporada na tarde desta sexta-feira. Por meio de seu site oficial, o clube alviverde anunciou a chegada do atacante Felipe Pires, que vem do alemão Hoffenheim por empréstimo válido por um ano.

“É um sonho que está se tornando realidade. Sempre acompanhei o Palmeiras e, para mim, é o maior clube da América Latina. Estou muito feliz por ter assinado. Vou dar o meu máximo e espero que possa ajudar a conquistar todos os títulos possíveis”, afirmou Felipe, que assinou contrato e conheceu as instalações da Academia de Futebol.

Com apenas 23 anos de idade, o atacante teve uma rápida passagem pelo Red Bull Brasil antes de iniciar sua empreitada no futebol internacional. Na Europa, além do Hoffenheim, o veloz atacante defendeu clubes como Áustria Viena e Frankfurt, entre outros.

Vitimado por um entorse no joelho direito no triunfo decisivo sobre o Vasco, Willian passou por cirurgia nesta sexta-feira e tem um prazo de recuperação estimado em seis a nove meses. Por isso, o técnico Luiz Felipe Scolari solicitou ao diretor de futebol Alexandre Mattos a contratação de atletas capazes de atuar como pontas.

Além de Felipe Pires, o Palmeiras também contratou para o setor Carlos Eduardo (Pyramids). O time alviverde, ativo no fim da temporada, já oficializou as chegadas do volante Matheus Fernandes (Botafogo), do meia Zé Rafael (Bahia) e do atacante Arthur Cabral (Ceará).

O Palmeiras entra em campo para disputar seu primeiro jogo oficial em 2019 às 19 horas (de Brasília) do dia 20 de janeiro. Na abertura do Campeonato Paulista, a reforçada equipe comandada por Felipão enfrenta o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli.