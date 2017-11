Com Libertadores garantida, capitão Dudu mira vice-campeonato

O Palmeiras disputará as últimas três rodadas do Campeonato Brasileiro já classificado à fase de grupos da próxima edição da Copa Libertadores. Após a goleada sobre o Sport, aplicada na noite de quinta-feira, o capitão Dudu garantiu a motivação do elenco para a reta final do torneio, conquistado antecipadamente pelo Corinthians.

“Não tem nada de teste. Vamos jogar para procurar somar o máximo de pontos”, afirmou o atacante, rejeitando a hipótese de usar as últimas rodadas para fazer experiências voltadas a 2018. “Se não deu para ser campeão, vamos tentar buscar o vice-campeonato”, completou.

Com 60 pontos ganhos em 35 partidas, o Palmeiras detém a terceira colocação do Campeonato Brasileiro. O Grêmio, dono da segunda posição, contabiliza 61 pontos, mas está mais preocupado com as finais da Copa Libertadores diante do Lanús, da Argentina.

“É obvio que, na parte mental, tem aquela frustração por perder um título, mas vamos dar o máximo sempre que entrarmos em campo, porque vestimos a camisa de um time gigantesco e temos o nosso próprio nome. Estamos ainda disputando uma boa colocação no Brasileiro”, afirmou Fernando Prass.

A posição final dos clubes no torneio nacional define a premiação concedida pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF). O segundo colocado, por exemplo, ganha R$ 11,3 milhões da entidade que organiza o campeonato, enquanto o terceiro fica com R$ 7,7 milhões.

“O Palmeiras é um clube com muita pressão. Não conseguimos ser campeões, mas sabemos o nosso valor. Fizemos o melhor. Temos que levantar a cabeça e trabalhar para que o ano que vem seja melhor do que esse”, afirmou Deyverson, autor de quatro gols nos últimos dois jogos.

Pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 20 horas (de Brasília) desta segunda-feira, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o Avaí, time seriamente ameaçado pelo rebaixamento, na Ressacada. O zagueiro Mina e o centroavante Borja voltam após amistosos pela Colômbia, enquanto Felipe Melo está suspenso pelo STJD.