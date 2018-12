Campeão em 1996, Cafu imagina Palmeiras protagonista em 2019

Com um elenco estrelado e respaldado por um patrocínio forte, o Palmeiras conquistou em 2018 seu segundo título brasileiro nas últimas três temporadas. Na visão do ex-lateral direito Cafu, o clube alviverde seguirá na condição de protagonista em 2019.

“O Palmeiras fez grandes contratações. Trouxe um grande treinador e tem um elenco maravilhoso. Se mantiver o mesmo grupo para 2019, com mais um ou dois reforços pontuais, vai lutar novamente para conquistar mais títulos”, declarou Cafu, campeão com Luiz Felipe Scolari na Copa do Mundo 2002.

Sob o comando do técnico Vanderlei Luxemburgo, o lateral integrou o time que marcou época ao ganhar a edição de 1996 do Campeonato Paulista de maneira avassaladora. De 1995 a 1997, o ex-jogador da Seleção brasileira marcou 13 gols em 99 partidas pelo clube alviverde.

“O Palmeiras tem um elenco capacitado. Espero que, junto com as outras forças do Campeonato Brasileiro, possamos conquistar títulos mais importantes também, como a Libertadores e o Mundial. Seria bacana para o país. O Palmeiras é o atual campeão, mas há outros grandes times em formação que vão se dar bem em 2019”, ponderou o ex-são-paulino.

O Palmeiras já anunciou as chegadas do meia Zé Rafael (Bahia) e do atacante Arthur Cabral (Ceará) e tem um acerto encaminhado com o volante Matheus Fernandes (Botafogo). Trazer um ponta para substituir o lesionado Willian é um dos desejos de Felipão para 2019.

Pela primeira rodada do Campeonato Paulista, marcada para 20 de janeiro, o Palmeiras encara o Red Bull, como visitante. Antes, às 11 horas (de Brasília) do dia 13 de janeiro, o clube alviverde promove a partida de despedida de Zé Roberto, no Allianz Parque.