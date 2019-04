Bruno Henrique reclama do VAR e pede cabeça erguida ao Palmeiras

Pelo segundo ano seguido, o Palmeiras viu o rival comemorar dentro do Allianz Parque depois de uma disputa de pênaltis no Campeonato Paulista. Em 2018, o título escapou diante do Corinthians e, nesse domingo, o São Paulo eliminou os donos da casa na semifinal do Estadual.

Capitão do Verdão, Bruno Henrique deixou o campo incomodado com a atuação do VAR, que na parte final do jogo anulou um gol de Deyverson. O recurso também foi utilizado no início da segunda etapa para anular um gol de Liziero, pelo São Paulo.

“Acho que a situação demora um pouco, talvez poderia ser um pouco mais rápido, mas tem que acostumar rápido. É ruim, às vezes você faz gol, demora uns três ou quatro minutos, mas, enfim… Agora é levantar a cabeça, porque tem bastante coisa pelo ano”, afirmou o volante, ao Sportv.

Agora, o Palmeiras dá sequência a temporada vivo ainda na Libertadores e com Copa do Brasil e Campeonato Brasileiro para disputar. Nessa segunda, Corinthians e Santos definem quem será o adversário do Tricolor Paulista na grande decisão do Paulistão.