Bruno Henrique prefere deixar o VAR com a diretoria do Palmeiras

Um dos assuntos mais polêmicos da fase final do Campeonato Paulista é o árbitro de vídeo. Em três oportunidades, o VAR foi acionado nas partidas do Palmeiras no torneio. O Verdão vem pressionando a Federação Paulista de Futebol (FPF) justamente por acreditar que os erros vem acontecendo contra o clube.

Contudo, na última sexta-feira, o meio-campista Bruno Henrique optou por minimizar a questão, em entrevista coletiva na Academia de Futebol. Além disso, disse que prefere deixar as reclamações com a diretoria do Alviverde.

“Está acontecendo com bastante frequência. Mas as questões de reclamações, deixamos para a diretoria. Contra o São Paulo, tivemos uma postura muito boa. Quando acontece de ter um pênalti anulado, pode desestruturar. Mas nossa equipe teve cabeça fria”, afirmou o camisa 19.

Na primeira oportunidade, o árbitro de vídeo assinalou um pênalti a favor do Novorizontino, quando o placar anotava 1 a 0 para a equipe do interior. Porém, Fernando Prass defendeu. A penalidade gerou muita reclamação da cúpula do Palmeiras.

No duelo de volta contra o time de Novo Horizonte, o Verdão teve um pênalti a seu favor, convertido por Gustavo Scarpa. Por fim, no último sábado, após consulta ao VAR, a penalidade para o Alviverde acabou sendo anulado, na partida no Morumbi.

Palmeiras e São Paulo se enfrentam neste domingo, às 16h00 (horário de Brasília), no Allianz Parque. No duelo de ida, empate em 0 a 0. Em caso de nova igualdade, a decisão irá para os pênaltis. Quem vencer, será o primeiro finalista do Paulistão.

* Especial para a Gazeta Esportiva

