Bruno Henrique minimiza alto investimento e quer resposta sábado

Com o sonho de participar do Mundial de Clubes, o Palmeiras investiu pensado na montagem do elenco para a temporada de 2017. Uma das várias contratações do ano, o volante Bruno Henrique minimizou o alto investimento do clube e, após a eliminação da Copa do Brasil, falou em dar a resposta neste sábado, contra o Avaí, pelo Campeonato Brasileiro.

Patrocinado pela Crefisa/FAM, em um processo conduzido pelo diretor de futebol Alexnadre Mattos, o Palmeiras trouxe 14 reforços, entre eles os badalados Miguel Borja e Felipe Melo. Contra o Cruzeiro, a despeito de suas estrelas, o clube viveu a segunda decepção da temporada, já que também caiu de forma precoce no Campeonato Brasileiro.

“Todos os clubes fizeram investimento e contrataram jogadores. Isso é uma coisa normal no futebol. Mas não é sempre que você contrata e as coisas dão certo”, afirmou Bruno Henrique, com cuidado em deixar claro que vê o Palmeiras no caminho certo.

“Não vejo as coisas dando errado. Pelo contrário. Infelizmente, saímos da Copa do Brasil, mas não podemos dizer que as coisas estão dando errado. Quando você contrata, é normal ter cobrança. Mas, no Palmeiras, a cobrança é sempre a mesma, porque o clube é muito grande”, completou o meio-campista.

Eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras volta a campo para enfrentar o ameaçado Avaí às 19 horas (de Brasília) de sábado, pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro, no Estádio Palestra Itália. Otimista, Bruno Henrique ainda crê na chance de ser campeão nacional.

“O pensamento é esquecer a Copa do Brasil e focar na Copa Libertadores e no Campeonato Brasileiro”, avisou o meio-campista. “Temos um jogo importante no sábado e vamos trabalhar para dar uma reposta o mais rápido possível”, acrescentou.

Como não estão inscritos pelo Palmeiras na Copa do Brasil, Mayke, Luan, Bruno Henrique e Deyverson desfalcaram o time alviverde diante do Cruzeiro. Contra o Avaí, os atletas voltam a ficar à disposição do técnico Cuca. Juninho está na mesma situação, mas sentiu o tornozelo esquerdo no treino de quinta-feira.