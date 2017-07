Bruno Henrique ainda crê no Brasileiro e fala em absorver críticas

A despeito da vantagem significativa do Corinthians na liderança do Campeonato Brasileiro, o palmeirense Bruno Henrique ainda acredita na possibilidade de conquistar o título. Um dia depois da eliminação na Copa do Brasil, o volante falou em saber como encarar as críticas.

Após 16 rodadas completadas, o invicto Corinthians lidera o Campeonato Brasileiro com 40 pontos ganhos, 14 a mais que o Palmeiras, quinto colocado. Às 19 horas (de Brasília) deste sábado, no Estádio Palestra Itália, o time alviverde encara o ameaçado Avaí.

“Todos estão vivos, ainda tem muita coisa para acontecer no Campeonato Brasileiro. Faltam 22 rodadas, então tem muita coisa para acontecer, são muitos jogos. Acho que o Brasileiro ainda está aberto para todos”, disse Bruno Henrique nesta quinta-feira, na Academia de Futebol.

Em sua segunda decepção na temporada, o Palmeiras empatou por 1 a 1 com o Cruzeiro no Mineirão e acabou eliminado nas quartas de final da Copa do Brasil. Com uma diferença significativa em relação ao Corinthians no Campeonato Brasileiro e em desvantagem nas oitavas da Libertadores, a pressão aumentou.

“Desde que não haja agressão física, temos que saber como receber a cobrança da melhor forma possível. O grupo está fechado e focado. Quando você é eliminado, as críticas são normais. Nesse momento, precisa de maturidade para absorver da melhor maneira. Temos consciência disso e já conversamos”, afirmou Bruno Henrique.

Em situação delicada, o Palmeiras decide uma vaga nas quartas de final da Copa Libertadores às 21h45 (de Brasília) do próximo dia 9 de agosto, no Palestra Itália. Derrotado por 1 a 0 no Equador pelo Barcelona de Guaiaquil, o time alviverde precisa reverter a vantagem na arena.

“É uma coisa normal, todo clube almeja vencer a Copa Libertadores e o Brasileiro. É um objetivo nosso, sim. Temos 10 dias para trabalhar para esse jogo (da Copa Libertadores), mas primeiramente estamos pensando no Brasileiro, que está logo aí”, afirmou.