Bruno Henrique descarta favoritismo antes de partida contra o Boca

A partida entre Boca Juniors e Palmeiras, válida pela primeira semifinal da Libertadores, não terá um favorito. Ao menos, quem garantiu isso foi o meia Bruno Henrique, em entrevista coletiva concedida em Buenos Aires nesta terça-feira.

De acordo com o jogador, que marcou os dois gols da vitória do Verdão para cima do Ceará, no final de semana, o confronto das 21h45 (horário de Brasília) desta quarta-feira, no lendário estádio de La Bombonera, exigirá esforço dos comandados de Felipão.

“Não dá para falar em favoritismo. Em uma competição mata-mata, fica difícil o favoritismo entrar em campo. O Boca é uma equipe muito grande, nós sabemos da grandeza do clube. A hora que a bola rolar, a gente sabe que vai ter que fazer muita coisa e jogar muito para passar para a final”, revelou.

Bruno Henrique também reiterou que quaisquer mudanças no onze inicial do Palmeiras, se ocorrerem, não causarão nenhum problema de “química” entre os atletas.

“A gente já se conhece bastante, estamos bem entrosados. Quem o Felipão optar para entrar no jogo, não terá nenhuma dificuldade”, finalizou.