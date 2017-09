Bruno Henrique aprova pausa no Brasileiro e vê semana produtiva

Algoz do São Paulo na última rodada do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras terá cerca de duas semanas antes do confronto com o Atlético-MG, marcado para as 16 horas (de Brasília) do dia 9 de setembro, no Estádio Independência. Para o volante Bruno Henrique, a pausa em decorrência dos jogos da Seleção pelas Eliminatórias será positiva.

“A semana de treinos está sendo muito boa. Desde que cheguei, só agora estamos tendo um tempo bom para poder treinar. Essa pausa ajuda para trabalhar várias coisas que, com jogo quarta e domingo, não tem como”, declarou o volante, com apenas 11 partidas pelo Palmeiras.

No clássico contra o São Paulo, o técnico Cuca armou o meio de campo com Bruno Henrique, Tchê Tchê, Moisés e Guerra. Durante o período sem compromissos pelo Campeonato Brasileiro, o treinador pode aproveitar para consolidar a formação, repetida no recente jogo-treino contra o Red Bull.

“A semana está sendo muito produtiva, principalmente depois da vitória (sobre o São Paulo). Isso dá moral e confiança a mais. É normal que a equipe esteja se consolidando. Quem joga, vem mostrando seu futebol para o Cuca e, no final das contas, ele decide”, declarou Bruno Henrique.

Com 36 pontos ganhos, 14 a menos que o líder o Corinthians, o Palmeiras ocupa a quarta colocação do Campeonato Brasileiro. A 16 rodadas do fim, após o recesso para os compromissos da Seleção, o nível técnico do torneio nacional deve aumentar, prevê Bruno Henrique.

“Quando você joga três jogos em uma semana, às vezes nem começa 100% fisicamente e isso influencia no ritmo das partidas. Com um tempo a mais para trabalhar e descansar, você pode começar 100% descansado e o jogo fica melhor. Penso que o nível do campeonato tende a subir, sim”, analisou o volante.

A comissão técnica chefiada pelo técnico Cuca deu folga ao elenco no final de semana e programou a reapresentação para a tarde de segunda-feira, na Academia de Futebol. O volante Felipe Melo, afastado há mais de um mês, deve ser reintegrado ao grupo antes do confronto com o Atlético-MG.