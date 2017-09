Volta de Dudu e ótima fase de Willian ameaçam Guerra no Palmeiras

Se o torcedor do Palmeiras for questionado se Alejandro Guerra deve ser titular na formação do técnico, praticamente a totalidade responderá que sim. O venezuelano, porém, tem sua vaga ameaçada para a sequência da temporada por conta do retorno de Dudu e do ótimo momento de Willian.

Dudu não entra em campo pelo Verdão desde o dia nove de agosto, quando sofreu uma contusão muscular em duelo que marcou a eliminação do Verdão nas oitavas de final da Libertadores, contra o Barcelona de Guiaquil. O camisa 7 viveu a expectativa de ser relacionado para o Choque-Rei do último domingo, mas ficou fora do confronto.

Nesta semana, o capitão ainda não treinou com bola, mas já avançou em sua recuperação física e deverá voltar normalmente aos trabalhos na próxima segunda-feira. Assim, será titular na partida do dia nove de setembro, contra o Atlético-MG, no Independência.

Já Willian vive ótima fase no Verdão. O Bigode é o artilheiro do Verdão no ano com 15 gols e anotou dois no triunfo sobre o Tricolor, quando o Alviverde ainda perdia por 1 a 0, assim também não deve deixar a equipe.

Portanto, Guerra disputaria posição diretamente com Deyverson. Se Cuca optasse pelo venezuelano, Willian será deslocado para a posição de centroavante, com o camisa 18 e Dudu atuando pelas beiradas e Moisés centralizado.

No entanto, no jogo-treino deste sábado, frente ao Red Bull, na Academia de Futebol, Cuca promoveu a entrada de Keno na vaga de Guerra. O objetivo foi ‘simular’ com o atacante como Dudu poderá atuar nas próximas partidas.