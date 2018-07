Borja treina sem limitações, faz gol e pode voltar a ser relacionado

Confira este e outros vídeos em

Miguel Borja foi a maior novidade do Palmeiras nesta segunda-feira. Na atividade comandada por Paulo Turra, o colombiano treinou sem limitações físicas, marcou um bonito gol e teve conversas particulares com a comissão técnica.

No início dos trabalhos, Borja já mostrou evolução nas atividades físicas calçando chuteiras desde o começo do treino. Na sequência, em jogo de nove contra nove em campo reduzido, o centroavante marcou um belo tento, dominando com a canhota e chutando firme com a perna direita.

Borja mostra muita evolução na recuperação de sua lesão. A ideia do colombiano é estar disponível contra o Cerro Porteño, dia 9, no Paraguai #GazetaVerdao pic.twitter.com/5B5g16fCSs — Bruno Calió (@b_calio) 30 de julho de 2018

Após as atividades, o camisa 9 cumprimentou os auxiliares Carlos Pracidelli e Paulo Turra, e conversou em particular com membros da comissão técnica. A avaliação da recuperação do atleta é muito positiva e ele poderá inclusive, superar sua própria estimativa de retorno.

Há duas semanas, ele publicou um vídeo dos exercícios de reabilitação e prometeu retornar nas oitavas de final da Copa Libertadores, dia 9 de agosto, contra o Cerro Porteño. “Nos vemos no Paraguai”, escreveu o centroavante.

Existe a possibilidade, porém, de ele ser relacionado já para esta quinta-feira, em duelo de ida das quartas de final da Copa do Brasil, contra o Bahia, em Salvador. No caso, o colombiano seria opção no banco de reservas da equipe que deve ser comandada por Paulo Turra.

Convocado para defender a Colômbia na Copa do Mundo da Rússia, Borja sentiu lesão no joelho direito durante o torneio. O atleta passou por cirurgia bem-sucedida no último dia 6 de julho, com prazo de recuperação estimado em quatro a seis semanas.

Um dos destaques do Palmeiras na temporada de 2018, Miguel Borja acumula 15 gols em 23 partidas. Sem o centroavante colombiano, o versátil Willian é a principal alternativa do técnico Roger Machado para montar o comando de ataque titular.