Borja surpreende e Palmeiras inicia preparação para pegar o Colo-Colo

O líder do Campeonato Brasileiro voltou aos treinos. Nesta segunda-feira, a equipe do Palmeiras se reapresentou na Academia de Futebol e deu início aos preparativos para o jogo contra o Colo-Colo, pela volta das quartas de finais da Copa Libertadores.

Nenhum dos titulares que venceram o Cruzeiro no Pacaembu, resultado que garantiu a ponta do torneio nacional do Maior Campeão do Brasil, vieram a campo. Destes, apenas Bruno Henrique e Dudu devem começar atuando contra os chilenos.

Como habitual, o técnico Luiz Felipe Scolari liberou apenas os 15 primeiros minutos de aquecimento para a imprensa. Enquanto os jornalistas estiveram no gramado, o centroavante Miguel Borja não apareceu, mas as fotos do treinamento mostram que o colombiano foi a campo.

Serão apenas três desfalques contra o Colo-Colo: Gustavo Scarpa, Artur e Felipe Melo. O meia não treina há mais de 50 dias e segue em tratamento de uma inflamação no calcanhar direito. Já o atacante operou o braço e está em recuperação, enquanto o volante cumprirá o segundo jogo de suspensão pela expulsão contra o Cerro Porteño.

Com isso, o Palmeiras que deverá ir a campo contra o Colo-Colo deve ter: Weverton, Mayke, Antônio Carlos, Edu Dracena e Diogo Barbosa; Thiago Santos, Bruno Henrique e Moisés, Dudu, Willian e Borja.

Graças à vitória por 2 a 0 em Santiago (CHI), o Palmeiras pode até perder por um gol de diferença no Allianz Parque, que mesmo assim garante uma vaga na semifinal da Libertadores. O adversário será o vencedor do confronto entre Boca Juniors (ARG) e Cruzeiro – na ida, em Buenos Aires, os argentinos ganharam também por 2 a 0.