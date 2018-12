Borja exibe uniforme do Palmeiras para jogo festivo na Colômbia

Visualizar esta foto no Instagram. Se acerca la hora ⚽️⚽️⚽️ 4:00 pm !!! Uma publicação compartilhada por Miguel Angel Borja (@miguelaborja23) em 23 de Dez, 2018 às 11:12 PST



Os dois artilheiros da última edição da Copa Libertadores estarão juntos neste domingo. Responsáveis pelos mesmos nove gols no torneio continental, os amigos Miguel Borja, do Palmeiras, e Wilson Morelo, do Independiente Santa Fe, são os protagonistas de um jogo festivo em Tierralta, cidade natal do centroavante do time alviverde.

Por meio de seu perfil oficial no Instagram, o ganhador do Campeonato Brasileiro exibiu os uniformes para a partida comemorativa. A camisa do Palmeiras tem a inscrição “Amigos do Borja”, enquanto o time adversário jogará com o fardamento do Independiente Santa Fe e a inscrição “Amigos Morelo”.

Cercado por grande expectativa, Borja oscilou em sua primeira temporada pelo Palmeiras, mas deslanchou em 2018 e terminou como artilheiro do time no ano, com 20 gols em 44 partidas. No total, o centroavante da seleção colombiana contabiliza 30 tentos em 87 jogos pelo clube.

Até o momento, o Palmeiras já anunciou cinco reforços para 2019. O volante Matheus Fernandes (Botafogo), o meia Zé Rafael (Bahia) e os atacantes Arthur Cabral (Ceará), Carlos Eduardo (Pyramids) e Felipe Pires (Hoffenheim) são os novos companheiros de Borja.

O Palmeiras entra em campo para disputar seu primeiro jogo oficial em 2019 às 19 horas (de Brasília) do dia 20 de janeiro. Na abertura do Campeonato Paulista, a reforçada equipe comandada por Felipão enfrenta o Red Bull, no Estádio Moisés Lucarelli.