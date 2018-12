Ainda sem medalhões, Palmeiras forma pacote de reforços com jovens

O Palmeiras ganhou notoriedade por contratar reforços de peso nas últimas temporadas. Na preparação para 2019, no entanto, o clube presidido por Maurício Galiotte ainda não trouxe medalhões e formou um pacote de reforços com jogadores de perfil diferente, majoritariamente jovens.

A equipe alviverde já anunciou de forma oficial o volante Matheus Fernandes (20 ano) e os atacantes Arthur Cabral (20 anos), Carlos Eduardo (22 anos) e Felipe Pires (23 anos). No pacote de contratações confirmadas pelo Palmeiras, o mais velho é o meia Zé Rafael (25 anos).

Felipe Pires, ainda vinculado ao alemão Hoffenheim, é o único do grupo de reforços que estabeleceu acordo de empréstimo com o Palmeiras, válido por um ano. Os outros jovens atletas assinaram contratos com cinco temporadas de duração.

Na montagem do elenco para 2018, com o agressivo Alexandre Mattos como diretor de futebol, o Palmeiras contratou estrelas do quilate de Lucas Lima e Gustavo Scarpa. Agora, com um grupo consistente já formado, o clube vem usando outra estratégia.

O primeiro medalhão a fechar com o Palmeiras para 2019 pode ser Ricardo Goulart, que recentemente usou as instalações da Academia de Futebol para se recuperar de lesão. O atacante agrada a Alexandre Mattos, com quem trabalhou no Cruzeiro, e ao técnico Luiz Felipe Scolari, companheiro no Guangzhou Evergrande.

O Palmeiras ainda não perdeu peças do elenco, mas o presidente Maurício Galiotte sabe que provavelmente receberá ofertas de clubes estrangeiros por alguns de seus principais jogadores. O volante Bruno Henrique e o atacante Dudu, por exemplo, estão entre os mais cobiçados do elenco campeão brasileiro.

Confira o perfil dos cinco reforços do Palmeiras:

Nome: Matheus Fernandes

Idade: 20 anos

Posição: Volante

Procedência: Botafogo

Vínculo: 5 anos de contrato

Nome: Zé Rafael

Idade: 25 anos

Posição: Meia

Procedência: Bahia

Vínculo: 5 anos de contrato

Nome: Arthur Cabral

Idade: 20 anos

Posição: Centroavante

Procedência: Ceará

Vínculo: 5 anos de contrato

Nome: Felipe Pires

Idade: 23 anos

Posição: Atacante

Procedência: Hoffenheim

Vínculo: Empréstimo de 1 ano

Nome: Carlos Eduardo

Idade: 22 anos

Posição: Atacante

Procedência: Pyramids

Vínculo: 5 anos de contrato